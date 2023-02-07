بوحبيب استقبل القائم بالأعمال في السفارة السورية في لبنان

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استقبل وزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبدالله بوحبيب بعد ظهر اليوم القائم بالأعمال في السفارة السورية في لبنان علي دغمان الذي شكر للبنان سرعة استجابته في مساعدة سوريا بعد الزلزال الذي أصابها ، خصوصا لجهة فتحه لمطار رفيق الحريري الدولي ومرافئه امام المساعدات الدولية لتسهيل عبورها الى سوريا بسبب حصار المطار والمرافىء السورية .

وقدم دغمان لائحة تتضمن الاحتياجات المطلوبة.

بدوره أبلغ الوزير بو حبيب القائم بالأعمال السوري عن الوفد الحكومي اللبناني الذي سيتوجه الى سوريا غدا وجرى تنسيق ترتيبات هذه الزيارة.

كما ابلغه انه التقى قبل ظهر اليوم مع ممثلي المنظمات الدولية العاملة في لبنان ، وزودهم بنسخة عن الاحتياجات السورية لمساعدتها، مؤكدا استعداد لبنان لتقديم كل التسهيلات اللازمة لإيصال هذه المساعدات الى سوريا .