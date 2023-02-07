living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية: وقوفها وتضامنها الكامل مع الشقيقة سورية وشعبها المظلوم، ومع الشعب التركي المنكوب

7
FEBRUARY
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

-هيئة التنسيق-


عقدت هيئة تنسيق لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية اجتماعها الدوري اليوم الثلاثاء، في مقر حركة الناصريين المستقلين-المرابطون، بحضور أمين الهيئة القيادية العميد مصطفى حمدان، ناقشت خلاله الكارثة الذي خلّفها الزلزال الذي ضرب تركيا وسورية، وأصدرت في نهاية الاجتماع البيان التالي:
أولاً: تؤكد هيئة التنسيق في لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية، على وقوفها وتضامنها الكامل مع الشقيقة سورية وشعبها المظلوم، ومع الشعب التركي المنكوب، نتيجة الكارثة الإنسانية التي خلفها الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسورية، وأدى إلى سقوط العديد من الضحايا والجرحى، فضلاً عن الدمار الهائل الذي خلفه، لا سيما في هذه الظروف المناخية الصعبة والقاسية.


كما تدين الهيئة سياسة الكيل بمكيالين التي تنتهجها الأنظمة الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية، إلا أن الأمر المخزي والمعيب هو أداء مؤسسات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية التي تدور في فلكها، والتي أظهرت تبعيتها بالكامل للسياسة الأميركية المعادية لشعوب منطقتنا.
وفي هذا السياق تطالب هيئة التنسيق الدول المحبة للعدالة بإدانة قانون قيصر الأميركي، الذي يحاصر الشعب السوري بأبسط حقوقه وحاجاته الإنسانية البديهية، والتي أقرتها الشرعة العالمية لحقوق الإنسان وتبنتها الدول المنتسبة للأمم المتحدة.


وتوجهت هيئة التنسيق بالشكر والتقدير من الدول والمنظمات التي بادرت إلى إرسال المساعدات للشعب السوري الشقيق، والتي أثبتت أنها أمام امتحان الإنسانية لا تعير اهتماماً للقرارات والرغبات الأميركية الظالمة والمتوحشة التي تعبر عن عدائها للإنسان والإنسانية.


واستغربت الهيئة موقف الحكومة اللبنانية تجاه الكارثة التي حلت بالشعب السوري الشقيق، وأدانت خضوع القرار الرسمي اللبناني للإملاءات والرغبات الأميركية، لأن السياسة يجب أن تأتي في المرتبة الثانية أمام النكبات والكوارث التي تحل بالشعوب، فضلاً عن الاعتبارات القومية والوطنية والدستورية، التي تلزم الحكومة اللبنانية بنسج أفضل العلاقات مع الشقيقة سورية.


ثانياً: توقفت هيئة التنسيق أمام ذكرى انتصار الثورة الإسلامية في إيران، وتوجهت بالتهنئة والتبريك من القيادة الإيرانية وشعبها المناضل، الذي واجه الحصار والعقوبات الأميركية على مدى عقود من الزمن، واستطاع بتصميمه وعزمه من مواجهة المؤامرات التي استهدفته والانتصار عليها.


كما تقدمت هيئة التنسيق بالشكر الجزيل لما قدمته الجمهورية الاسلامية من دعم لحركات المقاومة في المنطقة، وللدول التي كانت هدفاً للعدوان الأميركي وحصاره، بسبب وقوفها في مواجهة مشاريع الهيمنة الأميركية على منطقتنا وشعوبها.


ثالثاً: تؤكد هيئة التنسيق على رفضها القاطع للرهان على تسمية رئيس الجمهورية في الخارج، وتلفت إلى أن السبيل الوحيد لإخراج لبنان من إزماته، هو إعادة انتظام المؤسسات الدستورية، وأولها انتخاب رئيس للجمهورية بأسرع وقت ممكن، من خلال الحوار بين المكونات السياسية اللبنانية، على أن يكون المنطلق الأساسي هو مصلحة الشعب اللبناني وسيادته واستقلال قراره السياسي، الأمر الذي يؤدي حكماً إلى صياغة توجهات سياسية وسياسية اقتصادية سليمة تأخذ بعين الاعتبار مصالح لبنان، بعيداً عن التدخلات والإملاءات الخارجية.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout