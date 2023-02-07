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فرعية الادارة المكلفة درس اقتراحات القوانين المتعلقة بالقضاء الاداري عدلت بعض المواد

7
FEBRUARY
2023
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عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة الادارة والعدل والمكلفة درس اقتراحات القوانين المتعلقة بالقضاء الاداري جلسة اليوم، حضرها رئيس اللجنة النائب جورج عقيص والنائبين حسين الحاج حسن واشرف بيضون.

كما حضر عن وزارة العدل القاضية ندين رزق، عن مجلس شورى الدولة القاضي سميح مداح، عن "نادي قضاة لبنان" القاضيان فاطمة ماجد ومحمد فواز وعن نقابة محامي بيروت المحامي رزق زغيب.

وتابعت اللجنة درس المواد المتعلقة بالاختصاص النوعي لكل من المحاكم الادارية ولمجلس شورى الدولة. واستمعت لهذه الغاية، الى آراء الجهات المعنية من وزارة العدل الى مجلس شورى الدولة كما الى رأي نقابة المحامين و"نادي قضاة لبنان". وتركز النقاش حول الاحكام الصادرة عن الهيئات التأديبية خاصة التي لها صفة قضائية.

وبنتيجة المناقشة، أدخلت اللجنة بعض التعديلات على عدد من المواد.

ورفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في الجلسة التالية.

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