الرئيس عون يقدم التعازي بضحايا الزلزال المدمّر للرئيس السوري بشار الاسد

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أجرى الرئيس العماد ميشال عون اتصالاً هاتفياً بعد ظهر اليوم بالرئيس السوري الدكتور بشار الاسد وقدّم له التعازي بضحايا الزلزال المدمّر الذي ضرب عدداً من المدن والقرى السورية، وتمنى الشفاء العاجل للجرحى، والنجاح في إنقاذ المفقودين.

وأعرب الرئيس عون للرئيس الأسد عن التضامن مع الشعب السوري الشقيق في محنته سائلاً الله أن تنتهي هذه المأساة في أسرع وقت ممكن.

وفي سياق متصل يدعو الرئيس عون المجتمع الدولي، وبشكل خاص الدول العربية الشقيقة، إلى تجاوز كل الاعتبارات والمواقف السياسية والمسارعة إلى نجدة الشعب السوري لاسيما في الأماكن المنكوبة والمساهمة في أعمال الإنقاذ.

كذلك يعرب الرئيس عون عن ألمه للضحايا الذين سقطوا في الزلزال الذي ضرب مدناً وقرى تركية، متمنياً الشفاء للجرحى وإنقاذ المفقودين.

من جهة أخرى يحثّ الرئيس عون السلطات اللبنانية على المضي قدماً بالمبادرات الإنسانية في المساهمة بأعمال الإغاثة في كل من سوريا وتركيا وحشد أقصى الإمكانات المتاحة لهذه الغاية.