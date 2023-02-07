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"قرارات مالية"... ماذا جاء في اجتماع الحلبي والخليل؟

7
FEBRUARY
2023
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عُقد صباح اليوم الثلاثاء اجتماع في وزارة المالية ضمّ الى جانب وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل النائب، وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي ومدير عام المالية العامة جورج المعراوي ومستشار وزير التربية والتعليم العالي ماهر حسنية، لمتابعة تنفيذ القرارات المالية المتعلقة بمطالب المعلمين والجامعة اللبنانية.

وقال وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي في تصريح: "الاجتماع خصص لمتابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء في ما خصّ الجامعة اللبنانية وموضوع الأساتذة والمتعاقدين بما يكفل توفير الأموال اللازمة لتنفيذ هذه القرارات والانطلاق مجدداً في السنة الدراسية للتعليم العام والمهني وضمان استمرار السنة الجامعية في كلّياتها المختلفة".

وأضاف "يأتي لقاء اليوم مع الوزير الخليل بعد لقاء أمس مع حاكم مصرف لبنان للغرض نفسه وكان تجاوب بتعجيل تنفيذ القرارات التي صدرت عن مجلس الوزراء". 

ثم التقى الوزير الخليل رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر وبحث معه شؤوناً مطلبية.

وأكّد رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر في تصريح أنّ "استكمالاً للاجتماع الذي عقدناه مع الوزير الخليل الأسبوع الماضي، راجعنا في مسألة الضريبة على القيمة المضافة على فواتير المولدات الخاصة وطالبنا بالغائها في هذه المرحلة، أو استيفائها من المستهلك على 15 ألف ليرة كما يحصل مع التجار والمستوردين، وأثرنا موضوع المولدات الخاصة بالمجمعات السياحية التي يقطنها ذوي الدخل العالي، وكيفية اخضاعها لضريبة الـ T.V.A.".

وتابع، "كما بحثنا في مستحقات النقل المشترك من رواتب للعاملين فيه سنداً للمراسيم ذات الصلة، وكذلك في تطبيق المراسيم الصادرة بهذا الخصوص".

وأردف، "وتابعنا موضوع المراسيم الخاصة بهيئة إدارة السير والسلفات المقترحة لتغطية تلك المترتبة للموظفين فيها، ولتغطية مستحقات العاملين في برنامج الأسر الأكثر فقراً والعاملين في مراكز الخدمات الاجتماعية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية".

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