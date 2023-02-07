بو حبيب: لبنان مستعد لتقديم "العون"

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استجابة للأوضاع الإنسانية والعلاقات الاخوية، اجتمع وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب بناءً لطلبه بنائب المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان ومنسق الشؤون الإنسانية عمران رضا بحضور رؤساء الـ المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، اليونيسيف(UNICEF) ، مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) وممثلة عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في لبنان، حيث جرى استعراض حجم الدمار والخسائر الفادحة التي لحقت بسوريا جراء الزلزال المدمّر وضرورة مسارعة المجتمع الدولي لمد يد العون والمساعدة لإغاثة المنكوبين والتخفيف من وطأة الكارثة. وفي هذا السياق تم تبادل الآراء حول أفضل السبل للتنسيق والتعاون لمساعدة المناطق السورية المنكوبة.



كما أكد الوزير بوحبيب "استعداد لبنان تقديم المساعدة لتسهيل عمل المنظمات الدولية، ولمرور قوافل الإغاثة، بما يخفف من معاناة الجرحى والمصابين والمنكوبين في سوريا".



وأضاف، "ويؤمن المستلزمات الضرورية اللازمة للحد من تداعيات الزلزال المُدمر على المناطق السورية المنكوبة وسكانها".

كذلك اتفق الطرفان على إبقاء خطوط التواصل مفتوحة لمواكبة عمليات تقديم العون والدعم اللازم للمتضررين من الزلزال.