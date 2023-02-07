living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بو حبيب: لبنان مستعد لتقديم "العون"

7
FEBRUARY
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

استجابة للأوضاع الإنسانية والعلاقات الاخوية، اجتمع وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب بناءً لطلبه بنائب المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان ومنسق الشؤون الإنسانية عمران رضا بحضور رؤساء الـ المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، اليونيسيف(UNICEF) ، مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) وممثلة عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في لبنان، حيث جرى استعراض حجم الدمار والخسائر الفادحة التي لحقت بسوريا جراء الزلزال المدمّر وضرورة مسارعة المجتمع الدولي لمد يد العون والمساعدة لإغاثة المنكوبين والتخفيف من وطأة الكارثة. وفي هذا السياق تم تبادل الآراء حول أفضل السبل للتنسيق والتعاون لمساعدة المناطق السورية المنكوبة.

كما أكد الوزير بوحبيب "استعداد لبنان تقديم المساعدة لتسهيل عمل المنظمات الدولية، ولمرور قوافل الإغاثة، بما يخفف من معاناة الجرحى والمصابين والمنكوبين في سوريا".

وأضاف، "ويؤمن المستلزمات الضرورية اللازمة للحد من تداعيات الزلزال المُدمر على المناطق السورية المنكوبة وسكانها".

كذلك اتفق الطرفان على إبقاء خطوط التواصل مفتوحة لمواكبة عمليات تقديم العون والدعم اللازم للمتضررين من الزلزال.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout