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الثلوج تلامس الـ 700... متى تنحسر العاصفة "فرح"؟

7
FEBRUARY
2023
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما الى غائم جزئيا مع انخفاض اضافي في درجات الحرارة (دون معدلاتها الموسمية بحوالي ال 6 درجات)، تهطل امطار متفرقة تشتد أحيانا خلال الفترة الصباحية، وتتساقط الثلوج صباحا لتلامس ال 700 متر. تتراجع حدة الامطار والثلوج اعتبارا من بعد الظهر وتسيطر الجبهة القطبية الباردة على البلاد خلال الليل، فتؤدي الى موجة من الصقيع وتشكل طبقات من الجليد على الطرق التي تعلو عن ال 900 متر ، لذا يرجى توخي الحذر خلال القيادة تجنبا للانزلاقات.
وجاء في النشرة الاتي:
-الحال العامة:  يستمر لبنان والحوض الشرقي للمتوسط تحت تأثير العاصفة "فرح" حتى بعد ظهر يوم الأربعاء حيث تنحسر تدريجيا  مخلفة موجات من الصقيع تؤدي الى تدني درجات الحرارة خلال الايام المقبلة.
نحذر من انقطاع الطرق بسبب تراكم الثلوج.
معدل درجات الحرارة لشهر شباط  من 11,4   الى  19,2 درجة.
-الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء:  غائم اجمالا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض إضافي وملموس في درجات الحرارة دون معدلاتها الموسمية بحدود ال 4 درجات، تهطل أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا ومترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة تشتد أحيانا شمال البلاد لحدود ال 55 كم/س، تتساقط الثلوج بدءا من ارتفاع 900 متر نهارا ويتدنى مستوى تساقطها ليلا لتلامس فجر الأربعاء حدود ال 500 متر وما دون في بعض المناطق الشمالية وكامل سهل البقاع، لذا يرجى توخي الحذر من انقطاع الطرقات بسبب تراكم الثلوج.

الأربعاء:  غائم الى غائم جزئيا مع انخفاض اضافي في درجات الحرارة

 ( دون معدلاتها الموسمية بحوالي ال 6 درجات)، تهطل امطار متفرقة تشتد أحيانا خلال الفترة الصباحية، وتتساقط الثلوج صباحا لتلامس ال 700 متر. تتراجع حدة الامطار والثلوج اعتبارا من بعد الظهر وتسيطر الجبهة القطبية الباردة على البلاد خلال الليل، فتؤدي الى موجة من الصقيع وتشكل طبقات من الجليد على الطرق التي تعلو عن ال 900متر ، لذا يرجى توخي الحذر خلال القيادة تجنبا للانزلاقات.

الخميس:  يتحسن الطقس تدريجيا خلال النهار مع بداية ارتفاع في درجات الحرارة في معظم البلاد، ويبقى احتمال هطول بعض الأمطار الخفيفة المتفرقة والثلوج الخفيفة بدءا من ارتفاع ال 1200 متر  بخاصة المناطق الشمالية الشرقية، يتشكل الجليد خلال الليل بدءا من ارتفاع 1200متر وكامل سهل البقاع.

الجمعة:  قليل الغيوم مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة والتي تبقى متدنية بخاصة في ساعات الصباح الأولى، حيث يتشكل الجليد في سهل البقاع والطرق الجبلية التي تعلو عن 1200متر.
-الحرارة على الساحل من 6 الى 12 درجة، فوق الجبال من صفر الى درجتين، في الداخل من-1 الى 3 درجات. 
-الرياح السطحية: جنوبية غربية الى غربية ناشطة، سرعنها بين 15و 45 كم/س، تشتد أحيانا فترة قبل الظهر لتصل الى 55 كلم/س لخاصة شمال لبلاد.

-الانقشاع:  متوسط على الساحل سيء اجمالا على المرتفعات بسبب الضباب الكثيف وغزارة الأمطار.
-الرطوبة النسبية على الساحل:  بين 65 و 90%.
-حال البحر: هائج وعاصف،حرارة سطح الماء:  17درجة.
-الضغط الجوي: 760 ملم زئبق.
-ساعة شروق الشمس:   6,30
-ساعة غروب الشمس:  17,15

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