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سارقان استهدفا منزلاً في كفربعال... إليكم ما حلّ بـ "الرأس المدبّر"

7
FEBRUARY
2023
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صــدر عـن المديريـة العـامـة لقــوى الامــن الـداخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامـة، بـلاغ جاء فيه: "بتاريخ 4-1-2023، دخل مجهولان منزل أحد المواطنين في بلدة كفربعال – إهمج، بواسطة الكسر والخلع، وقاما بتفتيشه وسرقة بعض محتوياته، وأثناء مغادرتهما شاهدهما أحد الجيران، عندها قاما برمي المسروقات، ولاذا بالفرار إلى جهةٍ مجهولة على متن سيارة نوع "مرسيدس" مجهولة باقي المواصفات".

ولفت إلى أنّه، "على إثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديدهما وتوقيفهما. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، توصّلت إلى تحديد هويّتَيهما، ومن بينهما الرأس المدبّر لعملية السّرقة، ويدعى: خ. ش. (مواليد عام 1984، لبناني) وهو من أصحاب السّوابق بجرائم سرقة".

وأشار إلى أنّ، "بتاريخ 11-1-2023، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، نصبت له إحدى دوريّات الشّعبة كمينًا محكمًا في بلدة برج العرب، حيث تمكّنت من توقيفه".

وبالتحقيق معه، "اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة قيامه، بالاشتراك مع آخر، على الدّخول إلى المنزل المذكور في كفربعال محاولين سرقته، إلّا أنّهما فشلا بسبب اكتشاف أمرهما. أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص، ولا يزال العملُ جارياً لتوقيف المتورط الثاني".

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