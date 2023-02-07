"لبنانيون تحت الأنقاض"... توضيح من السفير اللبناني!

A + A -

أكد السفير اللبناني في أنقرة غسان المعلّم أنهم "يتابعون وضع خمسة لبنانيين تحت الأنقاض مع السلطات التركية وهيئة الإغاثة "آفاد" ووزارتي الداخلية والخارجية". وأوضح المعلّم في حديث إلى "صوت كلّ لبنان" أن "فرق الإنقاذ لم تصل إلى المنطقة التي يوجد فيها اللبنانيون المفقودون نظراً للمساحة الشاسعة التي ضربها الزلزال وتقطّع طرقات الإمداد والمواصلات". وأضاف "ليس لدينا إحصاء رسمي لعدد الضحايا اللبنانيين حتى الساعة، كما أننا نجهل عدد اللبنانيين الموجودين في تركيا بسبب عدم تبليغهم السفارة، بالإضافة إلى وجود سياح". ولفت إلى أن "بعض اللبنانيين في المناطق المنكوبة يتواصلون مع السفارة ويساعدون في إحصاء المفقودين".