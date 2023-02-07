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"حقارة ما بعدها حقارة".. وهاب: عالم متوحش!

7
FEBRUARY
2023
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غرّد رئيس حزب التوحيد الوزير السابق وئام وهاب على حسابه عبر "تويتر" كاتباً، "كم تظهر برودة ردة الفعل الأوروبية والأميركية تجاه الزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا حقارة ما بعدها حقارة".

وأضاف، "عالم كاذب يتحدث عن الإنسانية ويمارس أبشع أنواع القهر والتجويع والقتل".

وختم وهاب تغريدته بالقول: "عالم متوحش تغطيه كذبة الديمقراطية".

وقال وهاب في تغريدته الثانية: "أستغرب أن يقوم قاده عرب بالتبرع لمساعدة تركيا ولا يتجرأون على التواصل مع سوريا لدعمها في مواجهة الزلزال خوفاً من الإدارة الأميركية".

وتابع، "رحم الله الملك فيصل بن عبد العزيز الذي إتخذ موقفاً مشرفاً خلال حرب ١٩٧٣ ولم يأبه لأحد".

وختم تغريدته بالقول: "ستبقى العروبة خيارنا".

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