عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 7 شباط 2023

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الأخبار: وعلينا ما عليكم من سماء وهواء

واشنطن وباريس: لا مرشّح لنا للرئاسة







نداء الوطن: هزّات لبنان الارتدادية: تعميق الشعور بانعدام التوازن والثقة بالدولة

المصارف "تتفرعن" على الدولة والمجتمع والقضاء والمودعين!



الديار: زلزال مدمر يحوّل مناطق تركية وسورية الى «ركام» ولبنان تحت «الصدمة»

نعي مبكر لنتائج اللقاء «الباريسي» واشنطن والرياض: لا تنتظروا منا شيئا!

تجميد تحقيقات المرفأ بانتظار التسوية «والقوات» تجهض دعوة بكركي للحوار



البناء: 25 ألف ضحية ومصاب ومفقود في تركيا وسورية… مغ انفجار فالق الأناضول الزلزالي/ سورية تستصرخ ولا تتسوّل: رفع العقوبات وشجاعة الأشقاء… وحردان يعزي الأسد/ البيطار يتراجع طلباً للتفاهم مع النيابة العامة والبتّ بوضعه… فماذا عن النواب الذين أيّدوه؟/

الللواء: اجتماع باريس: توجّه دولي - عربي للمساعدة.. والمصارف تعلن الإضراب

قرارات حكومية ترجّح العودة إلى المدارس ودعم أدوية السرطان.. وإرجاء التسعير بالدولار

النهار: لبنان في استنفار واجتماع باريس يحضّر لـ"بيروت 1"



الجمهورية: ميليشيا المصارف أن أوان ردعها





l'orient le jour: "On a cru à un nouveau 4 Août" : Le Liban choqué par le séisme