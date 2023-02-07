أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 7 شباط 2023

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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

قالت مصادر دبلوماسية إنّ الزلزال الذي أصاب سورية يمثل فرصة لكلّ الدول الراغبة بكسر جليد العلاقة مع حكومتها لاتخاذه مدخلاً لخطوة إنسانية ذات مغزى سياسي، واستغربت المصادر صمت أمين الجامعة العربية وعدم صدور قرار بتعليق عقوبات قانون قيصر بكلّ ما يتصل بحاجات الإنقاذ والإغاثة!



خفايا

توقفت مصادر حقوقية أمام بيان القاضي طارق بيطار وسألت: طالما انّ الحديث عن أزمة وقطيعة مع النيابة العامة التمييزية يعني القاضي غسان عويدات وتراجع بيطار تحت عنوان السعي للتعاون، فهذا يعني التراجع عن الادّعاء على عويدات كمقدمة، فماذا يبقى من صدقية لتحقيق طالع نازل غبّ الطلب؟

نداء الوطن خفايا

أبدى رئيس تكتل نيابي كبير رأياً سلبياً أمام نوابه، بأحد الوزراء المحسوبين عليه في حين أنّ البعض ينقل عن رئيس التكتل أنّه هو من أقنع هذا الوزير بإمكانية دعمه لبلوغ منصب بارز.

تبيّن أنّ جهة قانونية بارزة كانت تقوم بعمليات بيع وشراء للدولار من السوق السوداء من أحد التجار الذين تمّ توقيفهم حديثاً.

يتردّد أنّ عقيلة شخصية بارزة تحبّذ ابتعاده عن العمل السياسي اليومي وتفضّل تقنين جدول لقاءاته ومواعيده إلى حدوده الدنيا.



اللواء: أسرار

همس

يُجري متمولون كبار اتصالات دولية وعربية لمصلحة مرشح يتعرّض لتوصيف يرفضه، ومن الممكن أن تتوضح الصورة في وقت لا يتعدى نهاية الشهر!



غمز

ينتظر مرجع عودة نائب مقرّب منه لمعرفة حقيقة الموقف من انتخابات الرئاسة، ليبني على الشيء مقتضاه.



لغز

يعرض عاملون في مستشفيات ومؤسسات بعيدة عن أماكن سكنهم النوم فيها، خلال فترة دوامهم بين يومين أو ثلاثة.