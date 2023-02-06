الصحة العالمية: الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا قد يتسبب بسقوط ثمانية أضعاف عدد الضحايا

حذّرت منظمة الصحة العالمية، من أن "الزلزال العنيف الذي ضرب جنوب شرق تركيا وسوريا المجاورة قد يتسبب بسقوط ثمانية أضعاف عدد الضحايا الـ2300 على الأقل والذين اعلنوا في حصيلة غير نهائية".

وأوضحت مديرة الحالات الطارئة في المكتب الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية، كاثرين سمولوود، أنّ "الأشخاص الذين لا يستطيعون العودة إلى ديارهم، سيجتمعون ويتجمعون في أماكن عامة، وهذا سيطرح أيضا مخاطر، وخصوصا إذا لم يتم استقبالهم بشكل جيد في حال لم تتوافر وسائل تدفئة وأيضا بسبب الاكتظاظ"، متخوفة من انتشار فيروسات الجهاز التنفسي.

ومنذ لحظة الزلزال الأول الذي ضرب في الساعة 4,17 بالتوقيت المحلي في منطقة بازارجيك على بعد حوالى 60 كلم من الحدود السورية، تستمر الحصيلة في الارتفاع لان عددا كبيرا من الأشخاص لا يزالون تحت انقاض آلاف المباني المدمرة.