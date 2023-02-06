نصار إتصل بنظيره السوري وبالسفير التركي متضامنا: سلامتنا من سلامة إخوتنا في سورية

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وطنية - أجرى وزير السياحة في حكومة تصريف الاعمال المهندس وليد نصار، اتصالا هاتفيا بنظيره السوري المهندس محمد رامي مرتيني، أعرب خلاله عن "تضامنه الكامل مع سورية وشعبها بالمحافظات المتضررة من جراء الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة بعد منتصف ليل اليوم، وبخاصة في محافظات حلب وحماة وادلب واللاذقية وطرطوس"، مؤكدا أن "سلامتنا من سلامة إخوتنا في سورية".



وتقدم بالتعازي الحارة من ذوي الضحايا، متمنيا الشفاء العاجل للجرحى والمصابين.

اتصال بالسفير التركي

كذلك، اتصل نصار وفق بيان لمكتبه الإعلامي، بالسفير التركي في لبنان علي باريش أولوصوي، مقدما التعازي ومعربا عن تضامنه مع تركيا وشعبها.