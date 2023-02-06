شرف الدين أبرق إلى وزراء الداخلية والادارة المحلية والبيئة والزراعة السوريين متضامناً: سنبقى في الظروف كافة ومهما اشتدّت شعبٌ واحدٌ في دولتين

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أبرق وزير المهجرين عصام شرف الدين إلى وزراء الداخلية السوري اللواء محمد الرحمون، الادارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف والزراعة والإصلاح الزراعي المهندس محمد حسان قطنا، قائلاً: "أكتب لكم هذه السطور لأعربَ فيها عن ألمي الشديد وحزني بعد الكارثة التي حلّت علينا جميعاً من جرّاء الزلزال الأخير، وأؤكد تضامني مع سورية الحبيبة بقيادتها وشعبها الطيب ومعكم شخصياً، متمنياً أن يعينكم الله على مصابكم الجلل، ويتغمد جميع الضحايا بواسع رحمته والشفاء العاجل للجرحى والمصابين".

وأضاف: "حمى الله لبنان وسورية من كلّ شرٍّ وأذى، وسنبقى في الظروف كافة ومهما اشتدّت شعبٌ واحدٌ في دولتين".