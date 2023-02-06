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الوزير حمية: لبنان على أتم الاستعداد لتقديم المساعدات الممكنة كافة لسوريا

6
FEBRUARY
2023
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أعلن وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حيمة أنَّ لبنان دولة وشعبًا على أتم الاستعداد لتقديم كافة المساعدات الممكنة وضمن الإمكانات المتاحة في كل ما تطلبه الدولة السورية لمواجهة تداعيات الزلزال الذي ضرب الليلة الماضية شمالها ومناطق ودولًا أخرى أيضًا.

وبعد تكليف من مجلس الوزراء، وذلك في جلسته التي انعقدت اليوم بتاريخ 6/2/2023، كشف الوزير حمية أنَّه أجرى اتصالات سريعة ومتتالية مع وزيري النقل والصحة السوريين المهندس زهير خزيم والدكتور حسن الغباش، كما نقل إليهما التعازي باسم رئيس مجلس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ومجلس الوزراء.

ولفت إلى أنَّ "الدولة اللبنانية، تضع كافة ما يمكنها تقديمه من خبرات ودعم ميداني مطلوب من الأشقاء في سوريا في سبيل التخفيف من تداعيات هذه المأساة، سائلين المولى عز وجل الرحمة للضحايا والشفاء العاجل للمصابين".

وفي هذا السياق، شدَّد الوزير حمية على أنَّ لبنان كان وما زال وسيبقى يقف دائمًا مع من وقف معه في أوقات الشدة، وخصوصًا مع الشعب السوري الشقيق وكافة الدول الشقيقة والصديقة على حد سواء.

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