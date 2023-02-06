تعميم جديد لمصرف لبنان...هذا ما جاء فيه!

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أعلن مصرف لبنان في تعميم، تضمن المادة الاولى: "الغاء نص البند (2) من المادة الثانية من القرار الاساسي رقم 13353 تاريخ 17/8/2021 ويستبدل بالنص التالي: "2- بيع وشراء الشيكات والحسابات المصرفية بالعملات الاجنبية أو بالليرة اللبنانية لحسابها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة".

واضاف في المادة الثانية، أنه "يضاف إلى المادة الثانية من القرار الاساسي رقم 13353 تاريخ 17/8/2021 البند (4) التالي نصه: "4- اصدار شيكات مصرفية بالعملات الاجنبية أو بالليرة اللبنانية باسم مصرف آخر الا اذا تم تضمين الشيك اسم المستفيد الذي يقتضي أن تودع قيمة الشيك في حسابه".

وتابع المصرف: "في المادة الثالثة، يضاف إلى قرار الاساسي رقم 13353 تاريخ 17/8/2021 "المادة الثانية مكرر" التالي نصها: "المادة الثانية مكرر: على المصارف عند اصدار شيكات مصرفية وشيكات مصدقة بالليرة البنانية التأكد على مسؤوليتها، ان الغاية من طلب اصدار هذه الشيكات مشروعة (تسديد ضرائب ورسوم وتأمينات قضائية..) ولا تؤدي إلى عمليات المضاربة على العملة الوطنية".

واضاف، إلى أنه "يعمل بهذا القرار فور صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية".