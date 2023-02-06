خطة عمل تنفيذية لمواجهة التداعيات المحتملة للزلزال...أعلنتها لجنة تنسيق عمليات مواجهة الكوارث اليوم من السرايا

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اجتمعت لجنة تنسيق عمليات مواجهة الكوارث والأزمات الوطنية في السراي الكبير برئاسة رئيس مجلس الوزراء وحضور كل من الوزراء: الداخلية والبلديات، التربية والتعليم العالي، الصحة العامة، الأشغال العامة والنقل، الصناعة، البيئة، العمل، الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع، رئيس الهيئة العليا للإغاثة، قائد فوج إطفاء بيروت، مدير وحدة إدارة مخاطر الكوارث وممثلين عن وزارة الإعلام، الجيش، قوى الأمن الداخلي، الدفاع المدني، المجلس الوطني للبحوث العلمية والصليب الأحمر اللبناني، وذلك لمواجهة التداعيات الناتجة والمحتملة للزلزال الذي ضرب لبنان بتاريخ 06/02/2023 وتنسيق الجهود الوطنية للإستجابة من خلال خطة عمل تنفيذية تشمل ما يلي:

“1- وزارة الداخلية والبلديات تكليف البلديات بصورة فورية إجراء المسوحات للمباني ضمن نطاقها البلدي ( مسح أولي ميداني يليه مسح تقني ) وإفادة الوزارة ضمن مهلة 72 ساعة عن عدم أهلية أي مبنى للسكن ليبنى على الشيء مقتضاه وذلك بالتعاون مع مهندسين من نقابتي المهندسين وشركات القطاع الخاص المعنية.

2- وزارة الداخلية والبلديات تفعيل عمل غرف عمليات الطوارئ في المحافظات ( محافظين، قائم مقام، رؤساء بلدية) والبقاء على جهوزية تامة لتنسيق عمليات الإستجابة عند حدوث أي طارئ.

3- تشكيل لجنة برئاسة وزارة الأشغال العامة والنقل تضم مهندسين من نقابتيّ المهندسين في طرابلس وبيروت ومن القطاع العام والخاص لإجراء المسوحات الجيوفزيائية للمباني المتصدعة وفقاً للأوليات التالية ( مدارس، جامعات، مستشفيات، سدود، جسور، أماكن سكنية، …. ) على أن تستعين بالدراسات المنجزة سابقاً في هذا الخصوص بالتنسيق مع وحدة إدارة مخاطر الكوارث لدى رئاسة مجلس الوزراء.

4- وزارة الأشغال العامة والنقل إستنفار جميع فرق العمل في مواجهة العاصفة وفتح الطرقات وتقديم المساعدات للمواطنين والبقاء على استعداد للاستجابة في حال حصول أضرار جانبية نتيجة ارتدادات زلزالية محتملة.

5- وزارة الصحة العامة، الأشغال العامة والنقل، الدفاع المدني، أفواج الإطفاء والصليب الأحمر اللبناني إستنفار ورفع جهوزية الطواقم المتخصصة لديها للاستجابة الفورية لأية طارئ.

6- وحدة إدارة مخاطر الكوارث لدى رئاسة مجلس الوزراء بالتنسيق مع الدفاع المدني والصليب الأحمر اللبناني تعميم الإرشادات اللازمة على المواطنين والإجراءات الواجب إتباعها في حال حصول زلزال كما وتنفيذ حملة وطنية شاملة تستهدف المؤسسات والإدارات من أجل وضع خطط لتخفيف المخاطر والإستجابة خلال الهزات الأرضية والزلازل،

على أن تشمل تلك الإرشادات النقاط الأساسية من إبتعاد عن المباني الآيلة للسقوط، الشواطىء، الأسلاك الكهربائية،الجسور والسدود ….. ( نشرة توعوية عدد2 صادرة عن وحدة إدارة مخاطر الكوارث ووكالة الأمم المتحدة المعنية مرفقة ربطاً).

7- المجلس الوطني للبحوث العلمية الوقوف على الواقع الجيوفزيائي العلمي من خلال تحديد إحتمال حصول هزات أرضية مماثلة درءا للإشاعات والأخبار المغلوطة وتزويد الوكالة الوطنية للإعلام ووحدة إدارة مخاطر الكوارث بتلك المعطيات ليصار إلى تعميمها من قبلهم بصورة موضوعية للجمهور.

8- وزارة الإعلام الوطني تعميم هذه الإرشادات والمعطيات الصادرة عن المجلس الوطني للبحوث العلمية بواسطة كافة وسائل النشر المتاحة ( محطات تلفزيونية حكومية وخاصة، إعلام مسموع، وسائل التواصل الإجتماعي، مواقع إلكترونية،….. ) بهدف التوعية ومنع حالة الهلع بين المواطنين”.

تفاصيل الخطة على الرابط المرفق مع الخبر: https://www.nna-leb.gov.lb/uploads/files/df6cb92d8fa91960e224278658f5d9d6.pdf