ابي رميا تواصل مع وزير الأشغال وقائد الجيش: اضرار طريق العاقورة سترمم في هذا الوقت!

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تواصل النائب سيمون ابي رميا مع رئيس بلدية العاقورة العميد أسعد هاشم الذي أطلعه على حجم الأضرار جراء انهيار جزء من جبل مار يوحنا وسيدة الحبس في العاقورة.

وللغاية اتصل ابي رميا بوزير الأشغال علي حميه وقائد الجيش العماد جوزف عون للوقوف عند امكانية فتح الطريق حيث تبلغ ان الآليات ستتوجه للمكان بعد انتهاء العاصفة الأربعاء لتعذر ذلك قبل انحسار العاصفة. كما اتصل ابي رميا بمدير مركز جرف الثلوج في إهمج منير ضاهر للوقوف عند امكانية فتح طريق العاقورة المتضررة من الانهيار والمقفلة نتيجة تدحرج الصخور، وأثنى ابي رميا على جهود المركز في تأمين طريق اللقلوق العاقورة وصعوبة العمل على إبقائها سالكة امام المواطنين في ظل تراكم الثلوج. وعلم ابي رميا ان المدير العام للطرق والمباني طانيوس بولس سيزور العاقورة اليوم للاطلاع على الأضرار