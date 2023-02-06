فريد البستاني يتقدم بالعزاء من اهالي ضحايا الهزات الأرضية في تركيا وسوريا: ذكّرتنا جميعًا اننا كلنا في هذا الوطن معرّضون لنفس الأخطار

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غرد النائب فريد البستاني عبر تويتر بالقول:

أتقدّم بالعزاء من اهالي ضحايا الهزات الأرضية في تركيا وسوريا.

نشكر الله أن الهزة الأرضية التي ضربت لبنان لم تؤدي إلى إصابات بالارواح ولكنها ذكّرتنا جميعًا ولمرة اضافية اننا في هذا الوطن الجميل كلّنا معرّضون لنفس الأخطار وان علينا أن نتوحّد لإيجاد الحلول.

حمى الله لبنانأتقدّم بالعزاء من اهالي ضحايا الهزات الأرضية في تركيا وسوريا. نشكر الله أن الهزة الأرضية التي ضربت لبنان لم تؤدي إلى إصابات بالارواح ولكنها ذكّرتنا جميعًا ولمرة اضافية اننا في هذا الوطن الجميل كلّنا معرّضون لنفس الأخطار وان علينا أن نتوحّد لإيجاد الحلول. حمى الله لبنان