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عن الهزة الارضية الكبيرة... لا تصدقوا هذه التكهنات والأقاويل !

6
FEBRUARY
2023
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بعد الزلزال المدمر الذي حدث في الشرق الاوسط تكاثرت التكهنات والأقاويل، وبالتالي، اوضحت مؤسسة الابحاث العلمية الزراعية Lari :

١- لا يمكن بتاتًا التنبؤ بحدوث زلزال وقوته، وفي حال حدوثه لا يمكن التنبؤ بعدد الهزات الارتدادية وقوتها كما أنه لا يمكن التنبؤ بمكان حدوث الزلزال.

٢- لا علاقة للزلازل والهزات بالاحوال الجوية بتاتًا فما يحدث تحت القشرة الارضية أي هزات وزلازل غير مرتبط بما يحدث فوقها من احوال الطقس. فلا يتوجب الهلع أنه سيحدث زلازل بسبب امطار غزيرة وثلوج او رياح.

٣- عند حدوث هزة ارضية، يتوجب اتباع الارشادات التالية:

-اذا كان المنزل في طوابق عليا، عدم استعمال المصعد او الدرج

-يتوجب عندها الاحتماء تحت طاولة لحماية الرأس أو تحت عتبة الباب.

-اذا كان المنزل طابق ارضي أو أول يمكن عند توقف الزلزال الخروج فوراً الى الخارج وليس اثناء الزلزال.

٤- يمكن بعد حدوث زلزال، تحديد مكانه وعمق نقطة انطلاقه.

٥- ليس من الضرورة حدوث تسونامي عند حدوث اي زلزال لأن التسونامي مرتبط بمكان الزلزال وقوته. لذا لا داعي للهلع من تسونامي مؤكد.

٦-ان خبر أن الزلزال أصاب المملكة المتحدة غير صحيح، كما أن الخبر أن المملكة المتحدة تنبأت بحدوث الزلزال غير صحيح.

٧-أهم شيء حماية الرأس من أية اصابة.

٨-لا داعي للتكهنات وللتهويل وللأقاويل حول الزلازل والهزات ولا داعي لأن يحدث بموضوع الزلازل والهزات مثلما يحدث بموضوع الاحوال الجوية.

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