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وزير الزراعة: الجلسة قيمة ومهمة جدا بالنسبة للقطاع الزراعي اتخذنا فيها قرارات تتعلق باستدامة هذا القطاع

6
FEBRUARY
2023
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أعلن وزير الزراعة عباس الحاج حسن ان علينا وضع الرأي العام في ما توصلنا اليه في هذه الجلسة القيّمة والمهمة جدا بالنسبة للقطاع الزراعي، فهناك ثلاثة قرارات مركزية وأساسية اتخذت تتعلق بوزارة الزراعة واستدامة هذا القطاع ، اولا بالنسبة الى السلفة التي تبلغ قيمتها 8 مليون دولار لوزارة الاقتصاد لشراء القمح ودعمه، خُصصت وزارة الزراعة 1.5 مليون دولار من هذه القيمة لدعم القطاع الزراعي واستمراريته، لاننا نؤمن باننا قادرون على شراء القمح، ولكن الأجدى بنا ان نزرع وناكل من القمح الطري.
ثانيا: في ما خص طلب وزارة الزراعة، تمت الموافقة على ان يُخصص للوزارة 50 الف دولار من حقوق السحب الخاصة لمكافحة الحشرات وتحديدا حشرة"السونا"، كما تم عرض موضوع مهم جدا مع وزير البيئة ويتمثل بان نبحث مع الهيئات المانحة بان تخصص 10% من قيمة الهبات المقدمة للوزارات المختلفة لدعم الادارات العامة وموظفي القطاع العام، لاننا نؤمن ان الكادرات الموجودة في هذا القطاع كفيلة بمساعدة المجتمع الدولي والهيئات المانحة في النهضة الاقتصادية، إن كان في الصناعة اوالزراعة اوالاقتصاد وغيرها.
وزير الاقتصاد والتجارة
وقال وزير الاقتصاد والتجارة امين سلام:" الموضوع الأهم كان قرض البنك الدولي وفتح الاعتمادات المتبقية لسد ثغرة الوقت المتبقي بين بدء تنفيذ قرض البنك الدولي للشحنة الاولى التي تصل الى 30 الف طن والأسبوعيين القادمّين، ويوجد لدينا قمح يتطلب فتح اعتمادات عبر مجلس الوزراء . وكما ذكر وزير الزراعة أقرت الاعتمادات اليوم ب8 ملايين دولار لدعم القمح، وبالتالي استطيع القول ان كل المزايدات في موضوع الازمة تدحض بدءا من اليوم.وبعد أسبوعيين سنبدأ بتنفيذ قرض البنك الدولي الذي سيؤمن لنا استقرارا بالقمح ووصوله الى لبنان بالأسعار المدعومة، لكي نحافظ على سعر ربطة الخبز حتى نهاية العام الحالي، فنحن نرفض اي مزايدة بموضوع الأزمة المتعلقة بالقمح، فكفى مزايدة وتهويلا على الناس وضعضعة الأسواق فليس هناك من ازمة .
أضاف: اليوم تم اقرار 8 مليون دولار، وسيُستكمل العمل فورا من بعده لبدء تنفيذ قرض البنك الدولي الذي هو ضمن آلية كاملة متكاملة ستؤمن لنا على الاقل استقرارا لمدة عشرة اشهر بدءا من شهر آذار حتى أخر العام 2023. والأمر الايجابي الأخر انه بإقرار 200 الف بدلات النقل، فان عمل المراقبين في مصلحة حماية المستهلك سيشهد تحسنا في ما يتعلق بالنقل والانتقال والرسوم التي يتقاضونها للقيام بعملهم الرقابي وهذا امر مهم في المرحلة المقبلة. سنتابع اليوم في اجتماعنا مع الاتحاد العمالي العام موضوع التسعير بالدولار.
وزير الاشغال
وقال وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية :بداية نتقدم اليوم بالتعازي بضحايا الزلزال في تركيا وسوريا ونتمنى للمصابين الشفاء العاجل.صدر اليوم قرار عن مجلس الوزراء بتكليف وزير الاشغال العامة والنقل بالتواصل مع الجانب السوري ومعالي وزير البيئة بالتواصل مع الجانب التركي، وبطبيعة الحال قمت مباشرة بالتواصل مع وزيري الصحة والنقل في سوريا ،وتقدمت باسم رئيس الحكومة اللبنانية ورئيس مجلس الوزراء والشعب اللبناني بالتعازي للجانب السوري، واعربنا له عن استعدادنا لتأمين أي مساعدة للشعب السوري، لأنه من الواجب علينا ان نساند من يقف مع لبنان في أشد أزماته، وواجب علينا أن نقف مع سوريا اليوم في هذه الأزمة الكبيرة جدا على المستوى الانساني وعلى كل المستويات.
أضاف: أما على المستوى اللبناني فقد تم اليوم تكليف الهيئة العليا للأغاثة من قبل مجلس الوزراء بتشكيل لجنة والتواصل مع البلديات والأجهزة الأمنية والجيش ونقابتي المهندسين في بيروت والشمال لإعداد مسح شامل لكل الأبنية المتضررة وبالتالي يبنى على شيء مقتضاه في تأمين الاعتمادات اللازمة لهذا الموضوع. وتم تكليف الهيئة العليا للإغاثة بإصلاح الطرق ومنها طريق العاقورة الذي شهد انجرافا للتربة نتيجة الزلزال، ونحن في الوزارة فتحنا الطرقات ،ولكن الانجراف الذي حصل كان كبيرا والهيئة العليا للاغاثة بالتعاون مع الجميع ستقوم بدراسة شاملة وتؤمن الاعتمادات لذلك.
أما الأمر الثاني فهو بند الرادارات في المطار التي تؤمن السلامة وعمرها نحو 20 سنة مما يعني بأن كل قطع الصيانة التي سنطلبها أصبحت غير متوفرة في السوق، وتقرر في مجلس الوزراء اليوم إجراء مناقصة عبر الطيران الطيران الدولي لشراء رادارات جديدة لمطار رفيق الحريري الدولي، لأن الهاجس الأساسي هو السلامة العامة لئلا نقع في المخظور.
وزير البيئة
وقال وزير البيئة ناصر ياسين:" صدر قرار عن مجلس الوزراء بمتابعة كارثة الزلزال التي حصلت في سوريا وفي تركيا، ويتابع الوزير حمية مع المسؤولين السوريين. اما أنا فقد اتصلت صباحا بالجانب التركي وسيشكل فريق إنقاذ بحري لرفع الانقاض مؤلف من الجيش والدفاع المدني وبعض المتخصصين وسينطلق عند السادسة مساء الى أضنة مباشرة، وأمنت الخطوط الجوية التركية مع السفارة التركية الطائرة ، وهذا اقل ما يمكن أن نقوم به للوقوف الى جانب الشعب التركي في هذه الظروف الصعبة.

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