بري أبرق الى الأسد واردوغان معزيا بضحايا الزلزال

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أبرق رئيس مجلس النواب نبيه بري الى الرئيس السوري الدكتور بشار الأسد، معزيا بضحايا الزلزال الذي ضرب محافظات عدة في سوريا.



وقال بري في برقيته :" ببالغ الحزن والمواساة، واكبنا وما زلنا النتائج الناجمة عن الزلزال المدمر الذي ضرب محافظات عدة في الجمهورية العربية السورية الشقيقة متسببا بسقوط عدد كبير من الضحايا والجرحى ودمارا هائلا في المنازل والمؤسسات والمنشآت.



وإزاء هذا المصاب الجلل أتقدم بإسمي الشخصي، وبإسم الشعب اللبناني من سيادتكم ومن خلالكم بأسمى آيات العزاء لذوي الضحايا وبالدعاء للجرحى بالشفاء العاجل وللمفقودين الفرج ، وأنتهزها مناسبة لنعرب عن تضامننا ومؤازرتنا ووقوفنا الى جانب سوريا، قيادة وحكومة وشعبا في هذه اللحظات العصيبة التي تستدعي حشدا إنسانيا عربيا ودوليا الى جانب سوريا في بلسمة جراحاتها".



برقية الى اردوغان

كما أبرق الرئيس بري الى الرئيس التركي رجب الطيب أردوغان، معزيا.



وجاء في البرقية : "بإسمي وبإسم المجلس النيابي وبإسم الشعب اللبناني أتقدم من فخامتكم ومن خلالكم من ذوي الضحايا الذين سقطوا بفعل الزلزال الذي ضرب بعض المناطق والمدن التركية بأسمى آيات العزاء سائلين الله تعالى لهم الرحمة وللجرحى الشفاء العاجل وأن يمنحكم والشعب التركي الصديق القدرة على تجاوز التداعيات الأليمه لهذه الكارثة .إنه سميع مجيب".