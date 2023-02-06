إدارة مرفأ بيروت: للإبلاغ عن اي أضرار جراء الهزة الأرضية

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دعت إدارة مرفأ بيروت في بيان، “كل من يعنيهم الامر في المرفأ الى إجراء مسح ميداني فوري للغرف والمكاتب والمساحات التي يشغلوها، وإبلاغ اللجنة المكلفة مسح الأضرار او إدارة الصيانة فوراً عن اي خلل او أضرار او عطل يمكن ان يكون قد حصل من جراء الهزة العنيفة التي تعرض لها لبنان فجر السادس من شباط 2023 والهزات الارتدادية”.

كما دعت الإدارة “لضرورة الابتعاد فوراً عن اي حائط، سقف، انهيار، تشقق، خسف ارضي وكل ما قد يشكل خطراً او ضرراً مباشراً او غير مباشر، والتقيد بشروط السلامة الوقائية وتحمل المسؤولية كل فيما خص عمله”.