بعد "الكارثة"... وزارة الخارجية تُعزّي تركيا وسوريا

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أعربت وزارة الخارجية والمغتربين في لبنان في بيان، "عن عميق تعاطفها وتضامنها مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة حيال الكارثة التي سببها الزلزال الضخم الذي ضرب تركيا مخلفا مئات الضحايا وعدداً كبيراً من المصابين إضافة إلى انهيار وتصدّع مئات الأبنية السكنية".



كما تقدمت بأحّر التعازي، "لحكومة وشعب الجمهورية العربية السورية الشقيقة، ولذوي الضحايا وتتمنى الشفاء العاجل للمصابين وتُبدي استعداد لبنان لتقديم يد العون والمساعدة".



كما وتقدمت وزارة الخارجية والمغتربين بأحّر التعازي، لحكومة وشعب الجمهورية التركية، بضحايا الزلزال الذي ضرب الأراضي التركية مخلفاً مئات الضحايا وعدداً كبيراً من المصابين إضافة إلى انهيار وتصدّع مئات الأبنية السكنية.

وأعربت عن عميق تعاطفها وتضامنها مع عائلات الضحايا، وتمنت الشفاء العاجل للمصابين، تُبدي استعداد لبنان لتقديم يد العون والمساعدة.