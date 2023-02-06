بيان من وزير الأشغال بعد تكليفه بالتواصل مع سوريا

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صدر عن وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية بياناً، أعلن فيه أنه "بناءً على تكليف من مجلس الوزراء، وذلك في جلسته التي انعقدت اليوم بتاريخ 2023/2/6، أجرينا اتصالات سريعة ومتتالية مع وزيري النقل والصحة السوريين المهندس زهير خزيم وحسن الغباش ناقلين إليهما التعازي باسم رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي ومجلس الوزراء، مؤكدين على أن لبنان دولة وشعباً على اتم الاستعداد لتقديم كافة المساعدات الممكنة وضمن الإمكانات المتاحة في كل ما تطلبه الدولة السورية لمواجهة تداعيات الزلزال الذي ضرب الليلة الماضية شمالها ومناطق ودول أخرى أيضاً".



وفي هذا السياق، أكّد بأن "لبنان كان وما زال وسيبقى يقف دائماً مع من وقف معه في أوقات الشدة، وخصوصا مع الشعب السوري الشقيق وكافة الدول الشقيقة والصديقة على حد سواء".



وأضاف، "لأجل ذلك، فإن الدولة اللبنانية، تضع كافة ما يمكنها تقديمه من خبرات ودعم ميداني مطلوب من الأشقاء في سوريا في سبيل التخفيف من تداعيات هذه المأساة، سائلين المولى عز وجل بالرحمة للضحايا والشفاء العاجل للمصابين".