بعد توقعه الزلزال قبل حدوثه.. تحذيرٌ جديد!

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توقع الباحث في معهد الأبحاث لرصد الهندسة بين الأجرام السماوية ذات الصلة بالنشاط الزلزالي، فرانك هوغربيتس، بحدوث الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا والشمال السوري، قبل 3 أيام من تاريخ حدوثه، عبر تغريدة على حسابه عبر تويتر.

ففي تغريدة له كتب هوغربيتس: "عاجلاً أم آجلاً ، سيحدث زلزال بقوة 7.5 درجة مئوية في هذه المنطقة (جنوب وسط تركيا والأردن وسوريا ولبنان)"

وبعد الزلزال، نشر هوغربيتس تغريدة ثانية قال فيها: "قلبي يخاطب كل من تضرر من الزلزال الكبير في وسط تركيا".

وأضاف، "كما ذكرت سابقًا، سيحدث هذا عاجلاً أم آجلاً في هذه المنطقة، على غرار عامي 115 و 526. هذه الزلازل تسبقها دائمًا هندسة كوكبية حرجة، كما حدث في 4-5 شباط".

وفي تغريدة ثالثة كتب: "راقب النشاط الزلزالي القوي الإضافي في وسط تركيا والمناطق المجاورة. عادة ما تستمر الهزات الارتدادية لفترة من الوقت بعد وقوع زلزال كبير".