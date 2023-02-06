جرّاء الهزة الأرضية... إعلانٌ من بلدية بيروت

A + A -

أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان، بأن "محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود، بالتنسيق مع المجلس البلدي لمدينة بيروت، طلب من الدوائر الفنية المختصة في البلدية أن تكون على أهبة الاستعداد للتدخل عند حصول أي طارئ قد يحصل جراء العوامل الطبيعية أو غيرها و لتجنب أي خطر او ضرر قد يلحق بالمواطنين".



كما طلب المحافظ عبود من المواطنين وسكان العاصمة، عند رؤية أي تشققات أو تصدعات ظاهرة في الأبنية أو المنازل على إثر الهزة الأرضية التي ضربت لبنان فجر اليوم الاثنين، الاتصال فوراً بالرقم 71028964 ليصار الى ارسال مهندسين وفنيين من مصلحة الهندسة في بلدية بيروت للكشف الفوري، لمنع وقوع أي ضرر قد يهدد حياة المواطنين وسلامتهم .