لبنان الأول عربياً والثالث عالمياً في تضخم أسعار الغذاء!

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احتل لبنان المرتبة الأولى عربياً والثالثة عالمياً في قائمة الدول الأكثر تضرراً من تضخم أسعار الغذاء، بعد أن سجل ارتفاعا بنسبة 143٪ في أسعار المواد الغذائية بنهاية شهر كانون الثاني الماضي.

وفق تقرير البنك الدولي “سلامة الغذاء” شهد يوم 30 كانون الثاني، أعلى معدل لتضخم أسعار المواد الغذائية في زيمبابوي بنسبة 285 في المائة، تليها فنزويلا مع تضخم أسعار الغذاء بنسبة 158 في المائة ولبنان بنسبة 143 في المائة.

واحتلت الأرجنتين المرتبة الرابعة حيث بلغ معدل تضخم أسعار المواد الغذائية 95 في المائة، وفي المرتبة الخامسة جاءت تركيا بتضخم في أسعار المواد الغذائية سجل 77 في المائة.

وجاء أيضا في قائمة الدول العشر الأولى غانا وسريلانكا ورواندا وسورينام وهايتي على التوالي.

وفي التقرير، تم تسجيل تضخم أسعار الغذاء بنسبة 83.5 في المائة في البلدان منخفضة الدخل، في حين تم تسجيل تضخم أسعار الغذاء بنسبة 91 في المائة في البلدان ذات الدخل المتوسط الأعلى.

وشدد تقرير البنك الدولي على أن أزمة الغذاء تفاقمت بسبب قرارات تقييد التجارة التي نفذتها بعض البلدان، مبينا أنه من ديسمبر الماضي، منعت 19 دولة تصدير 23 نوعا من الأطعمة، وذكر أن 8 دول اتخذت 12 إجراء لتقييد الصادرات.