أُوقِف بعد فراره من لبنان إلى فلسطين

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صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، بيان أشارت فيه إلى أنه "بتاريخ 5 / 2 / 2023، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في بلدة كفركلا المواطن (ع.ض.) لاجتيازه السياج التقني من الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى لبنان، وذلك بعد فراره بتاريخ 20 / 7 / 2002 من لبنان إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة عبر منطقة الوزاني".



ووفق البيان، "كان الموقوف قد فر بتاريخ 13 / 6 / 2000 إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة عبر بوابة جدار كفركلا وأوقِف لدى اجتيازه السياج التقني عائداً منها بتاريخ 23 / 6 / 2002، وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص".