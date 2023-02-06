باحث جيولوجي توّقع زلزال تركيا قبل 3 أيام فقط من وقوعه!

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بعد الزلزال القوي الذي ضرب جنوب تركيا اليوم، أعيد التداول بتغريدة كتبها الباحث الجيولوجي فرانك هوغربيتس عبر حسابه على "تويتر"، قبل 3 أيام توقع فيها حصول زلزال في منطقة وسط وجنوب تركيا وسوريا والأردن ولبنان، وستكون قوته بحدود الـ 7.5 درجات على مقياس ريختر.

وضرب زلزال قوي فجر اليوم مدينة كهرمان مرعش جنوبي تركيا، وبلغت قوته 7.4 درجات على مقياس ريختر، وقد أدّى إلى انهيار عدد من المباني السكنية جنوبي البلاد.

ووصلت تبعات الكارثة إلى مناطق سورية عدّة، حيث أوضح مدير عام المركز الوطني السوري لرصد الزلازل رائد أحمد أن سوريا تأثرت بالزلزال الذي حدث في شمال إسكندرون بشكل عام بمختلف مناطقها، فيما كان الأشد تأثرا المناطق القريبة من مركز الزلزال في إدلب واللاذقية وحلب.