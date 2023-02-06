عناوين الصحف ليوم الأثنين 6 شباط 2023

الأخبار: حملة على المضاربين لا تلجم الدولار
لقاء باريس لا يمنع الانفجار القضائي
أميركا وصندوق النقد للوفد النيابي: لا نعمل عندكم ولا نسمع وشاياتكم
الديار: توقعات اقتصادية سلبيّة... هذا ما ينتظر المواطن اللبناني
«دولرة» الاقتصاد... ضرب بالليرة اللبنانيّة بتوقيع رسمي
نداء الوطن: العين على "العدلية" اليوم: استدعاءات البيطار قائمة والمدّعى عليهم يحتمون بعويدات
"خماسية" باريس: "تأكيد المؤكّد" دولياً وعربياً... وطهران بالمرصاد!
اللواء: لقاء باريس يُطلق دينامية الاستحقاق.. وقرارات تربوية للحكومة اليوم
توقيفات المضاربين تُجمّد جنون الدولار.. وتحقيقات المرفأ بين استنابات البيطار والفيلم الفرنسي
النهار: يوم استحقاقات ساخنة ذروتها المواجهة القضائية
الجمهورية: أسبوع عاصف سياسيًا وقضائيًا وماليًا
إجتماع باريس: لبنان ليس متروكًا
l'orient le jour: Un puissant séisme, en Turquie, réveille les habitants à travers le Liban