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عناوين الصحف ليوم الأثنين 6 شباط 2023

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الأخبار: حملة على المضاربين لا تلجم الدولار

لقاء باريس لا يمنع الانفجار القضائي

أميركا وصندوق النقد للوفد النيابي: لا نعمل عندكم ولا نسمع وشاياتكم

 

 

 

الديار: توقعات اقتصادية سلبيّة... هذا ما ينتظر المواطن اللبناني
«دولرة» الاقتصاد... ضرب بالليرة اللبنانيّة بتوقيع رسمي

 

 

 

 

نداء الوطن: العين على "العدلية" اليوم: استدعاءات البيطار قائمة والمدّعى عليهم يحتمون بعويدات
"خماسية" باريس: "تأكيد المؤكّد" دولياً وعربياً... وطهران بالمرصاد!

 

 

 

 

اللواء: لقاء باريس يُطلق دينامية الاستحقاق.. وقرارات تربوية للحكومة اليوم
توقيفات المضاربين تُجمّد جنون الدولار.. وتحقيقات المرفأ بين استنابات البيطار والفيلم الفرنسي

 

 

 



النهار: يوم استحقاقات ساخنة ذروتها المواجهة القضائية

 

 

 



الجمهورية: أسبوع عاصف سياسيًا وقضائيًا وماليًا

إجتماع باريس: لبنان ليس متروكًا

 

 

 

 

l'orient le jour: Un puissant séisme, en Turquie, réveille les habitants à travers le Liban

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