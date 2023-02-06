أسرار الصحف ليوم الأثنين 6 شباط 2023

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نداء الوطن: خفايا

أنهت إحدى الشخصيات الأمنية التي كان لها دور بارز بين 1990 و2005، كتابة مذكّراتها، لكنها تتريّث في نشرها لأنها تتضمّن حقائق وأسراراً من شأن كشفها أن يتسبّب في متاعب سياسية لهذه الشخصية ولشخصيات تُصنّف في خانة الحلفاء.

يحاول نائب تغييري يتمايز عن زملائه تأليف تكتل ثالث يضمّ عدداً من النوّاب المستقلّين ويضعه في معادلة اللعبة المناطقية لكنّ الإتّصالات التي قام بها كانت سلبية.

يتردّد أنّ مطار بيروت يسجّل رقماً غير مسبوق لجهة عدد الوافدين الكويتيين إلى لبنان خلال هذه الفترة.

اللواء: أسرار

همس

من المتوقع انعقاد مجلس الوزراء في جلسات دورية بعدما تأمَّن النصاب بشكل شبه نهائي نتيجة الإتصالات التي جرت مؤخراً على أكثر من صعيد بين مرجعيات رسمية وقيادات حزبية!



غمز

توارى معظم النواب التغييريين عن الإعتصام داخل مجلس النواب، فيما يحضر نواب من كتل أخرى بشكل شبه دائم للتضامن مع النائبين المعتصمين داخل المجلس!



لغز

أصدر وزير الصناعة قراراً مفاجئاً بمنع إستيراد المفروشات من الخارج دون إعطاء مهلة محددة للوكلاء التجاريين لفبارك أوروبية وآسيوية لترتيب أوضاعهم مع الشركات التي يمثلونها في لبنان!