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هزة أرضية بقوة 7.7 على مقياس ريختر تضرب منطقة شرق المتوسط

6
FEBRUARY
2023
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روسيا اليوم: ضربت هزة أرضية بقوة 7.7 على مقياس ريختر منطقة شرق المتوسط بحسب ما ذكرته وكالة رويترز.

 

وفي سوريا، ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" أن هزة أرضية شديدة شعر بها سكان دمشق واللاذقية ومناطق أخرى في البلاد.

 


وأشارت "سانا" نقلا عن المركز الوطني للزلازل إلى أن زلزالا بقوة 7.7 درجات ضرب عند الساعة 4:17 فجرا شمال لواء اسكندرون.

 

إلى ذلك، ذكرت مواقع إخبارية لبنانية أن جميع سكان لبنان و سوريا شعروا بالهزة الأرضية، وأشارت إلى أن الأبنية تمايلت، وهرع المواطنون على أثر ذلك إلى الشوارع.

 

هذا وتناقل ناشطون سوريون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورا للأضرار الأولية التي تسببت بها الهزة الأرضية. في حين تحدث البعض عن سقوط العديد من الأبنية في مدينة اللاذقية وحماة أيضا.

 

الجدير بالذكر أن هزة ارتدادية ضربت البلاد أيضا بحسب ما تداوله الناشطون على صفحاتهم، الأمر الذي دفع الناس إلى الخروج للطرقات خوفا من هزات ارتدادية أخرى أو من سقوط الأبنية.

 

وفي محصلة جديدة، أفادت صفحات التواصل الاجتماعي بسقوط العديد من الأبنية في محافظة اللاذقية السورية مع تضرر أخرى أيضا.

 

وفي آخر الأنباء الواردة، تحدث مصدر في فوج إطفاء حماة لـ"سانا" عن انهيار مبنى مؤلف من 8 طوابق في حي الأربعين في المدينة، وأنباء عن سقوط ضحايا. وباشرت فرق الإسعاف والدفاع المدني انتشال الضحايا والمصابين من تحت الأنقاض.

 

وفي اللاذقية سقطت وتضررت العديد من الأبنية في أحياء "الرمل الجنوبي" و"دمسرخو" وعدد من الأحياء في جبلة.

 

بدورها أعلنت "جامعة تشرين" في محافظة اللاذقية عن تأجيل الامتحانات المقررة اليوم الاثنين 6 فبراير إلى موعد يحدد لاحقا.

روسيا اليوم
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