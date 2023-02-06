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كيف جاءت نتائج انتخاب القيادة الحزبية للكتائب؟

6
FEBRUARY
2023
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انتهت الانتخابات الحزبية التي جرت في بيت الكتائب المركزي في الصيفي في اليوم الثالث والأخير من المؤتمر العام الثاني والثلاثين لحزب الكتائب اللبنانية بعدما تحول الى هيئة ناخبة، وقد شارك 400 مندوب يمثلون القاعدة الكتائبية في عملية انتخاب القيادة الحزبية والتي جرت على دورتين واتت النتائج على الشكل التالي:

- فوز النائب سامي الجميّل برئاسة الحزب
- فوز النقيب جورج جريج بمركز نائب الرئيس الأول بالتزكية
- فوز ميشال خوري بمركز نائب الرئيس الثاني في الدورة الثانية
- فوز انطوان القاصوف بمركز رئيس مجلس الشرف وبالعضوية فاز كل من: عبدو صدقه، روجيه عضيمي، سعيد عساف، ندى الخراط وقيصر الخوري حنا ( بالتزكية)
- فوز غسان ضو بمركز رئيس اللجنة العليا للرقابة المالية وبالعضوية فاز كل من: جوزيف ضومط، جان باشا، عبدالله الحاج و انطوان بو يزبك ( بالتزكية)
- وفي انتخابات المكتب السياسي فاز 16 عضواً هم: آلان حكيم، أرز فدعوس، لينا جلخ، ريتا بولس، سعدالله عردو، ناجي صفير، سمير خلف، جان زيلع، سهيل حمدان، جويل بوعبود، مارون عساف، رستم صعيبي، غسان أبو جوده، بشير عساكر، جرجس إسطفان وجوزفين عون.

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