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عمال ومستخدمو الشمال وبلديتي طرابلس والميناء أمهلوا المصارف المعنية 48 ساعة لقبض رواتبهم قبل التصعيد

5
FEBRUARY
2023
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جاء في بيان مشترك صادر عن اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في الشمال ونقابتي عمال بلديتي طرابلس والميناء وعمال وموظفي اتحاد بلديات الفيحاء.

"أنه وبسبب أحوال الطقس وحتى لا يتعرض أحد من العمال والموظفين والشرطة وفوج الاطفاء الى وعكة صحية، قرر الموقعون اعلاه إمهال إدارة بنك blc وبنك عودة فرع طرابلس ومصرف لبنان ٤٨ ساعة تبدأ صباح غد الأثنين كي يتمكن باقي زملائنا في القطاع العام والخاص من قبض رواتبهم، وإذا لم ترفع المظلومية التي لحقت بالعمال والموظفين وإذا لم يشملهم التعميم ١٦١ القاضي بقبض الرواتب حسب سعر منصة صيرفة، فإن العودة الى التحرك صباح يوم الأربعاء ستكون حتمية ولن يكون بالامكان توجيه اللوم من قبل أي جهة، كما ستكون الأمور والتصعيد مفتوحا على كل الاحتمالات ولتصل الى ما ستصل اليه الأمور".

ختم البيان: "هذا حقنا ولقمة عيشنا ولا يجربنا أحد، اقتضى التوضيح."

 

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