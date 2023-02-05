living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الأب علاوي: أوقفت أعمال البناء في قرية الإنسان وسأنصب خيما للمسنين أمام منازل المسؤولين

5
FEBRUARY
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

عقد خادم جمعية "سعادة السماء" الأب مجدي علاوي، مؤتمرا صحافيا في "قرية الإنسان" - المعيصرة، تحدث فيه عن منعه من ترميم المراكز الخيرية التابعة للجمعية.
وسأل: "لماذا تطبق القوانين على فئة ولا تطبق على أخرى؟ هل لأنها نافذة وفاسدة وترشي؟ أما الخطورة فعندما ننسى الإنسانية والرحمة كما يحصل في القضاء ومع القوى الأمنية. وهذا ما يحصل مع جمعية سعادة السماء".

ورأى أن "المسوؤلين لا يرون أن هناك جوعا وبردا وناس عطشى ومرضى، بدلا من أن يلاحقوا من يخفي الأدوية ولا سيما أدوية السرطان والأمراض المزمنة، ومن يبيع كل ما هو فاسد ويستغل الناس بالأكل والشرب".

وقال: "ما استفزني هذا الأسبوع، أنه في السادسة والنصف مساء وفي العتمة، جاءت القوى الأمنية لتسألني: ماذا تفعل؟ حاسبوا من سرق كل هذه السنوات أموال الناس وسمح بتهريب أموالنا وأكلنا إلى سوريا وغيرها وكل من هم وراء تفجير 4 آب".

أضاف: "عندما اتصلوا بي وقالوا إن عناصر من الدرك هنا في الدير، قلت ربما أخفي متفجرات وأسلحة ومخدرات. ولكن، أنا أصلي لكم، فأنتم أبنائي. ولو لم أكن مقتنعا بهذا الوطن وأحبه، لكنت غادرته".

وسأل: "أين الدولة؟ لماذا تطبق القوانين على الصغار؟". وشدد على أن "الجمعيات الخيرية هي التي تدفع الكهرباء والضرائب، أما الكبار فلا يدفعون".

وتابع: "من هنا أطلق صرختي. لم أتوقف يوما عن الدعم، ومن دون أن أسأل عن لون أو عرق أو أي مؤسسة عسكرية ينتمي إليها المحتاج، مع العلم بأنني لم أتوقف عن مساعدة العسكريين بالطبابة والدواء والأكل وغيرها".

وناشد القوى الأمنية "الوقوف مع الضعيف لا القوي". وقال: "إذا كنتم تريدون أن أوقف ورش العمل والبناء فسأفعل، ولكن سأنصب الخيم على الطرق ولن أتوقف عن مساعدة كل محتاج".

ودعا إلى "وقفة ضمير". وأكد أنه سيعمل لتسوية أوضاع الأبنية التي يعتبرونها مخالفة للقانون، مطالبا "بملاحقة كل من شيد بناء على أرض تعود ملكيتها لغيره".

وتحدث عن المساعدات التي يقدمها من خلال الجمعية "من دون أي مساعدة من الدولة". وانتقد "إهمال الدولة للتهديدات التي تعرضت لها". وأكد البقاء في لبنان ومتابعة مسيرته.

وقال: "لن أخالف القوانين، ولكن أعدكم بنصب الخيم أمام منازلكم كلكم. لذلك، أطلب من الجميع تأمين عدد كبير من الخيم مع مستلزماتها لمساعدة المسنين، ولن أسمح بالتعرض لأي خيمة سأنصبها أمام منازل المسؤولين". وعرض بالأرقام ميزانية المساعدات التي قدمتها الجمعية خلال العام 2021.

وختم: "ابتداء من هذه اللحظة، أوقفنا أعمال البناء في قرية الإنسان وسنصرف كل العمال إلى أن تستفيق ضمائركم".
بعد ذلك، أقيم قداس شارك فيه الحضور.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout