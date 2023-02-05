رابطة المهندسين المتقاعدين: تأجيل الاعتصام والتوقف عن العمل غدا في النقابة

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أعلنت الهيئة التأسيسية لرابطة المهندسين المتقاعدين، تأجيل الاعتصام والتوقف عن العمل غدا الاثنين في نقابة المهندسين في بيروت لحين صدور قرارات هيئة الصندوق التقاعدي وعلى ضوئها سيتم إتخاذ القرارات المناسبة.



وأوضحت في بيان: "هذا القرار جاء حفاظا على مصالح المهندسين العاملين والمتقاعدين وعائلاتهم وعدم تأخير عقد اجتماع لفض عروض شركات التأمين الخاصة بموضوع الاستشفاء لسنة 2023 الذي يصادف نهار غد الاثنين، وبناء لتمني نقيب المهندسين في بيروت المهندس عارف ياسين التريث لحين عقد اجتماع هيئة الصندوق التقاعدي نهار الثلاثاء في 7 الحالي، واعدا بأخذ قرار بالمساعدة الاجتماعية الشهرية الاضافية ومشاركتنا في ما بعد بدراسة وتحقيق مطالبنا في موازنة ال 2023".