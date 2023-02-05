روابط التعليم الرسمي: إلى رياض الصلح غدًا!

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صدر عن روابط التعليم الرسمي بيان جاء فيه:

بسبب ظروف الطقس الماطرة والباردة يوم غد الاثنين 6 شباط 2023، سيكون التجمّع في ساحة الرئيس رياض الصلح الساعة 9.30 وتنطلق فعالية الاعتصام الساعة 10.00 صباحًا، ولنكن يدًا واحدة وصوتًا واحدًا لتحصين العمل النّقابي وتحصيل الحقوق والعيش بكرامة، تحت شعار:”إقرار الحقوق = العودة إلى التّعليم”.

والحقوق هي:

1- اعتماد منصّة صيرفة خاصّة بالمعلّمين على سعر (ما بين 15000 – 20000 ل.ل.).

2- إقرار بدل النّقل ٦ ليترات بنزين عن كلّ يوم عمل.

3- تأمين الحوافز المالية ما بين ١٥٠$ – ٢٠٠$، ودفع الأشهر الثلاثة الماضية.

4- زيادة قيمة فاتورة الاستشفاء والطبابة ومضاعفتها بـــ ٣٠ مرة وليس١٠ مرات.

5- إقرار قانون بدل النّقل للمتعاقدين والمستعان بهم عن كلّ يوم تدريس فعلي، وقانون العقد الكامل.

6- دعم صناديق المعاهد والمدارس الفنّيّة، وتأمين المستلزمات التربويّة.