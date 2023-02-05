رئيس نقابة الأفران: لا أزمة خبز في الأفق

A + A -

طالب رئيس نقابة الأفران والمخابز العربية في بيروت وجبل لبنان النقيب ناصر سرور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ب”تأمين قمح لمدة ثلاثة أشهر كحد أدنى، في ظل الظروف الاقليمية والمحلية المعقدة ليبقى قطاع المخابز والافران بحال إستقرار، لأن ما شهدناه ما بين وزارة الزراعة والإقتصاد وبعض المحطات الإعلامية بخصوص بواخر قمح غير مطابقة للمواصفات لن تدخل البلاد يدعونا للتنبه والتيقظ كي لا نقع بالمحظور”.



وقال: “لا يوجد أزمة خبز في الأفق طالما أن الطحين يصل الى الأفران بانتظام، وعن بعض الطوابير أمام الافران في منطقة الضاحية الجنوبية، قال ان الامر يعود الى نقص في حصص بعض الافران في محافظة بيروت وجبل لبنان.



ودعا وزير الإقتصاد امين سلام والمنظم والمشرف على ملف توزيع الطحين على الافران العميد محمد الشيخ الى حل مسألة النقص، “كي تخرج من التداول في الإعلام وتنتهي الطوابير على بعض الافران نهاري السبت والاحد.



وعن سعر ربطة الخبز، قال أن “ارتفاعها وانخفاضها مرهون بسعر صرف الدولار والمواد الأولية”.



واخيرا شكر النقيب سرور للمدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات إصداره أمرا قضائيا يلاحق فيه “كل من يتلاعب بالعملة الوطنية ومصير الشعب عبر الاجهزة الامنية”، معتبرا أن “حصر سعر صرف الدولار بمنصة صيرفة بعد ضرب الاجهزة الامنية الايادي المتلاعبة بسعر صرف الدولار سيخلق جوا من الارتياح في الاسواق عامة”.