عمليات دهم في صيدا وتوقيف عدد من الصرافين غير الشرعيين..

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افاد مراسل "الجديد" في صيدا ان قوة كبيرة من شعبة المعلومات برئاسة المقدم فؤاد رمضان دهمت ليلاً اماكن تواجد عدد من الصرافين غير الشرعيين في المدينة واوقفت ثلاقة منهم وضبطت مبلغاً مالياً مع احدهم.

وبحسب المعلومات فان هذه التوقيفات جاءت بعد ظهور اسماءهم على مجموعات "الواتساب" المخصصة للمضاربة على سعر الدولار.



ولفت مراسل "الجديد" الى ان المداهمات امتدت حتى فجراليوم بسبب عمليات البحث والتفتيش عن محلات الصرافين غير الشرعيين او اماكن سكنهم.

وعلم انه جرى توقيف احد الاشخاص وهو من صيدا على طريق طرابلس ليرتفع عدد الموقوفين في المدينة الى اربعة ، فيما يجري البحث عن آخرين ظهرت اسماءهم مؤخراً على مجموعات الواتساب المخصصة للدولار.



وتجدر الاشارة الى انه جرى توقيف 7 صرافين في مدينة صيدا يعملون في الشوارع قبل يومين، كما تم توقيف عدد من الصرافين غير الشرعيين في منطقة الزهراني منهم شخص في الصرفند.