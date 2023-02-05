عناوين الصحف ليوم الأحد 5 شباط 2023

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الديار: لقاء باريس الخماسي: تحفظ سعودي مسبق على الانخراط بالاستحقاق الرئاسي... وواشنطن تناور

المساعي الحوارية الداخلية تصطدم بالتصعيد... وحزب الله يتهم الفريق الاخر بتعطيل البلد

الحوار المسيحي في بكركي: القوات ترفض منح غطاء لباسيل... والتيار ينتظر الدعوة



النهار: غموض وتحذيرات عشية الاثنين المفصلي قضائيّاً

الأنباء الكويتية: اجتماع باريس يضع خارطة طريق ولا يتداول في الأسماء.. وجلسة حكومية ثالثة غداً بجدول من 26 بنداً

لبنان عالق بين «التحقيقات» والإضرابات.. و«بكركي» لاتفاق النواب المسيحيين على مرشح رئاسي «ينهي الفراغ»



الشرق الأوسط: الحراك اللبناني لانتخاب رئيس يراوح مكانه والعين على لقاء باريس



الوطن السورية: انزعاج تركي معلن من سياسات واشنطن وأهدافها للتأثير في مسار الانتخابات التركية … مصادر لـ«الوطن»: لقاء الوفود العسكرية لسورية وروسيا وتركيا منتصف الجاري سيحدد مصير التقارب بين دمشق وأنقرة