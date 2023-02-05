حزب الله: لو اجتمعت كل دول العالم لتفرض اسما على اللبنانيين لن تستطيع ان تفعل ذلك

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بعض ما جاء في مانشيت الديار:

حمل حزب الله على لسان رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد الفريق الآخر مسؤولية تعطيل البلد، وقال « لسنا نحن من نعطل البلد وانما الذي يعطله هو من يضع يده عليه بنقده ومصارفه وسياساته وحصاره، ويمنع ان تصل الكهرباء اليه وان تأتي المساعدة للشعب اللبناني».

واذ اشار الى محاولات زرع الاحباط عند الناس تحت عنوان « لم نعد نحتمل»، قال « من يريد ان يصرخ فليصرخ حتى يشبع، فنحن مطمئنون بان شعبنا لن يصرخ لانه شريك معنا في المعركة «.



وعشية لقاء باريس قال النائب حسن فضل الله « ان كل الحراك الذي يجري في الداخل لم يتوصل الى توافقات حتى الان. ونحن لسنا ممن ننتظر الخارج، ولا يمكن للخارج ان يفرض علينا اي اسم، ونحن نريد ان يبقى الاستحقاق الرئاسي وطنيًا لبنانيا. لو اجتمعت كل دول العالم لتفرض اسما على اللبنانيين لن تستطيع ان تفعل ذلك».