الديار: التيار: نجاح مسعى بكركي لا يتوقف عليها فقط... بل على تجاوب القوى المسيحية وارادتها

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بعض ما جاء في مانشيت الديار:

قال مصدر نيابي في التيار الوطني الحر لـ» الديار « : ان فكرة الحوار المسيحي - المسيحي نحن من دعونا لها وطالبنا بها من منطلق تعزيز الموقف المسيحي لانتخاب رئيس يحظى بدعم مسيحي كجزء اساسي من التمثيل الوطني. لكن يجب التحضير لمثل هذا الحوار ليكون هناك جهوزية من الجميع للانخراط فيه وانجاحه، اذ ان فشله سينعكس سلبا ولن يؤدي الغرض منه.

واضاف « نحن نقدر دور بكركي وما تقوم به من جهد في هذا المجال، لكن نجاح مسعاها لا يتوقف عليها فقط بل على تجاوب القوى المسيحية وارادتها في انجاح هذا الحوار. ومما لا شك فيه ان مسعى بكركي هو موضع اهتمام وتقدير كبيرين، لكن هناك حاجة لدرس صيغة توجهات اللقاء الحواري لان في ذلك ضمانات لنجاحه.