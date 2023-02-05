الديار: السعودية لا ترغب في الانخراط المباشر بالاستحقاق الرئاسي... وواشنطن تناور

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بعض ما جاء في مانشيت الديار:

المعلومات المتوافرة لـ»الديار» من مصادر دبلوماسية ان المملكة العربية السعودية ما زالت على موقفها لجهة انها لا ترغب في الانخراط المباشر بالاستحقاق الرئاسي، وتفضل عدم الغوص في اللعبة الرئاسية اللبنانية الداخلية.

وتضيف المعلومات ان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان عكس هذا الموقف خلال لقائه مؤخرا مع وزيرة الخارجية الفرنسية، مشيرا الى ان المملكة لا ترغب الدخول في الاسماء المرشحة او المقترحة، وانها ترى ان على اللبنانيين ان يتحملوا مسؤوليتهم تجاه هذا الاستحقاق، وستتعامل المملكة مع النتائج وفق النهج الذي سيعتمده الرئيس الجديد اكان على الصعيد الاصلاحي الداخلي ام على صعيد السياسة مع الخارج والعلاقة مع الاشقاء العرب والمجتمع الدولي.



ولا يختلف الموقف الاميركي كثيرا عن الموقف السعودي، حيث جدد مسؤولون اميركيون كما نقل عنهم نائب رئيس المجلس النيابي الياس بوصعب بان واشنطن ليس لها مرشح رئاسي وهي لا تدخل في الاسماء.

لكن مصدرا سياسيا لفت ان واشنطن من خلال تعاطيها مع الازمة ومواقفها تبدو بشكل واضح انها تمارس سياسة المناورة وغير مستعجلة لانجاح المسعى الفرنسي.