درغام يستضيف الوزير حجار: للاستماع الى شكاوى المواطنين.. وتصحيح الأخطاء

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استضاف النائب أسعد درغام وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار والوفد المرافق على مأدبة عشاء في مطعم العرين لاند - عدبل، وذلك في ختام جولته على مراكز الشؤون في محافظة عكار (22 مركزا)، استمرت لثلاثة أيام اطلع خلالها حجار على وضع المراكز تمهيدا لاعادة تفعيلها وتنشيط العمل للوقوف على حاجات أبناء عكار واستعادة الوزارة لدورها في زيارة الأسر وإجراء عمليات الكشف اللازمة، بهدف تصحيح الأخطاء التي ارتكبت من قبل بعض البرامج التي تجاوزت وفقا للقانون دور وزارة الشؤون.

ونقل درغام شكاوى المواطنين الملحة والمحقة، وانتقاداتهم بخصوص توزيع المساعدات على الأسر والأولوية في هذا الأمر. مثمنا الدور الهام الذي يقوم به الوزير حجار، بهدف تفعيل العمل واستعادة الوزارة لدورها الأساسي في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة للغاية.

من جهته شدد حجار على أهمية متابعة الشكاوى، خصوصا من يحملون بطاقة إعاقة، وكبار السن مؤكدا وجود أولويات وسيتم التركيز عليها في المرحلة المقبلة.