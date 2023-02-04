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بو صعب يختتم زيارته الى واشنطن بلقاء مهم في وزراة الخزينة الاميركية

4
FEBRUARY
2023
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 اختتم نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب زيارته الى واشنطن مع النواب نعمة افرام ياسين ياسين و مارك ضو اضافة الى القائم بالاعمال في سفارة لبنان في واشنطن وائل هاشم والوفد المرافق بلقاء مع مساعدة وزير الخارجية في مكتب شوؤن الشرق الادنى باربرا ليف ونائب مساعد وزير الخارجية في مكتب شوؤن الشرق الادنى ايثون غولدريتش و مدير مكتب الشرق الاوسط ستيفن باتلير حيث تم مناقشة الاستحقاقات المقبلة وفي مقدمها ضرورة انتخاب رئيساً للجمهورية لاعادة تكوين السلطة باسرع وقت ممكن.

وشرح بو صعب والنواب خلال اللقاء انعكاسات ازمة النازحين على لبنان والخطر الكبير من تفاقم الاوضاع اكثر بسبب عدم اهتمام المجتمع الدولي بايجاد حل سريع و عادل لعودتهم.

من جهة اخرى اجتمع بو صعب بعد ظهر امس مع نائب مساعد وزير الخزانة الاميركية اريك ماير و كل من مدير مكتب الشرق الاوسط وشمال افريقيا انطوني ماركوس و مديرة مكتب الشرق الاوسط للجرائم المالية و تمويل الارهاب جايمي كروت، حيث اكد بو صعب ان هذا الاجتماع كان من الاجتماعات المهمة جدا التي ختم بها زيارته ، مشيرا الى ان النقاش تطرق لضرورة ان تشمل خارطة الطريق خطة التعافي ومحاربة الفساد الذي لم يقتصر فقط على قطاعات معينة او افراد بل شمل قطاع المصارف ايضا.

كما شدد بوصعب على ضرورة ان تعالج اعادة هيكلة المصارف هذا الموضوع.
ونقل بو صعب ايضا صرخة المواطنين اللبنانين نتيجة الازمة الراهنة ولاسيما بسبب تفلت سعر الصرف ، على سبيل المثال لا الحصر، والذي يدير ازمته مصرف لبنان دون ان يعلم احد كيف ومتى وسبب تغير هذه الاسعار ، معتبرا ان من يدفع الثمن هو المواطن الذي خسر جنى عمره ، فيما اقلية معروفة هي التي لا تزال تستفيد من هذه الازمة بشكل غير شرعي و غير انساني .
وختم بو صعب مشيرا الى ان ما سمعه خلال هذا اللقاء اضافة الى الاجتماعات الاخرى يؤكد ان باستطاعة اللبنانيين الاكمال بعملية الاصلاح حتى النهاية.

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