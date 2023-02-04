افتتاح بطولة العرب للناشئين بالمبارزة جهاد سلامة: المبارزون اللبنانيون يرفعون راية الوطن

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الى القسم الرياضي المحترم

افتُتحت بطولة العرب للمبارزة التي ينظمها الاتحاد اللبناني للعبة في المركز الرياضي بالمون لاسال(عين سعادة) برعاية رئيس اتحادات آسيا والعرب والامارات العربية المتحدة المهندس سالم بن سلطان بن صقر الهاشمي.

والبطولة مخصصة للفئات العمرية تحت ال12 سنة وتحت ال14 سنة وتحت ال16 سنة للذكور والاناث(الفردي والفرق).

وأقيم حفل الافتتاح بحضور المحامي ابراهيم الشويري ممثلاً وزير الشباب والرياضة الدكتور جورج كلاّس،رئيس اتحاد البحر الأبيض المتوسط زياد الشويري،رئيس مصلحة الرياضة في وزارة الشباب والرياضة محمد عويدات،مسؤولي الاتحاد العربي للمبارزة، الرائد جورج مزهر ممثلاً قائد المركز العالي للرياضة العسكرية العقيد مخايل موسى،رئيس اتحاد التايكواندو الدكتور حبيب ظريفة،رئيس اتحاد كرة الطاولة جورج كوبلي،مستشار وزير الشباب والرياضة الدكتور رجا لبكي،مدير مدرسة المون لاسال ادوار اسبانيولي،رؤساء وأعضاء وفود الدول المشاركة،مدير المركز الرياضي في المون لاسال ايلي فرح ، اهالي اللاعبين واللاعبات ورجال صحافة واعلام.

بداية دخول الفرق على وقع الموسيقى فالنشيد الوطني اللبناني ليلقي رئيس الاتحاد اللبناني للمبارزة جهاد سلامة كلمة جاء فيها"يستضيف لبنان بطولة عربية في المبارزة تحت اشراف الاتحاد العربي وبرعاية المهندس سالم بن سلطان بن صقر الهاشمي.اود ان ارحّب بالحاضرين من لبنان والعالم العربي .ولقد رفع المبارزون والمبارزات اللبنانيون راية الوطن في المحافل العربية والاقليمية والقارية والدولية ونجحوا في احراز الميداليات الملوّنة .أتمنى التوفيق لجميع المتبارين في البطولة .ولقد عاد لبنان الى الساحة الرياضية بقوة عبر استضافة البطولات وهو يجمع الرياضيين العرب والاجانب .كما يشارك لبنان في كافة البطولات على الرغم من الاوضاع التي يعيشها حالياً .ورياضيو لبنان يرفعون العلم اللبناني ويصعدون الى منصات التتويج بجدارة . ولا بد لي من شكر كل من ساهم في انجاح هذا الاستحقاق من الاتحاد العربي وعائلته و النائب نعمة افرام ورجل الأعمال كريم العرب وسناء زهر الدين ومدرسة المون لاسال والمركز الرياضي التابع له وعناصر الدفاع المدني والفريق الطبي التابع للدكتور جهاد حداد".

ثم اعلن امين عام الاتحاد اللبناني للمبارزة الدكتور عماد نحاس عن التفاصيل التقنية والفنية وبرنامج المباريات.