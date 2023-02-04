توقيف مشتبه فيه بجرم ترويج وتعاطي المخدرات في طرابلس شمال لبنان

A + A -

صدر عن شعبة العلاقات العامة في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اللبناني، السبت، البلاغ التالي:

“بتاريخ 2-2-2023، ونتيجة المتابعة والرصد، أوقفت عناصر مكتب مكافحة المخدرات الإقليمي- طرابلس في وحدة الشرطة القضائية، في محلة القبة – طرابلس، مشتبه فيه بجرم ترويج وتعاطي المخدرات، ويدعى: م. ح. (من مواليد العام 1998، لبناني)، وضبطت بحوزته /159/ غ قائم من مادة السالفيا، و/250/ حبة كبتاغون مقسمة داخل /6/ أكياس، وكمية من حشيشة الكيف ودفتر ورق لف سجائر، مبلغ مالي وقدره /1,700,000/ ل.ل. و/4/$.



التحقيق جار بإشراف القضاء المختص”.